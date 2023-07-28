TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Arguvansporlu futbolcu ve teknik heyet moral yemeğinde bir araya geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Malatya Arguvanspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Kopan yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yapan mavi-beyazlılar akşam saatlerinde ise Kulüp Başkanı Cemal Altun tarafından verilen yemek programına katıldı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen programa Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya Arguvanspor Kulüp Başkanı Cemal Altun, ikinci başkan Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz, teknik heyet ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programda ilk olarak konuşan Malatya Arguvanspor Teknik Direktörü Okan Kopan, “2023-2024 futbol sezonunda işimiz çok zor, doğru işler yaparak ve çalışarak başarılı olacağımıza eminim. Başkanlarımızın şartlarımızı iyileştirmek için göstermiş oldukları çabaya layık olmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi. Mücadelelerinin Arguvanspor için olduğunu kaydeden Malatya Arguvanspor Kulübü Başkanı Cemal Altun, “Malatya Arguvanspor Kulübü olarak Türkiye’de ender bir yönetimimiz. Hepimiz Arguvanspor’u bir yerlere getirmek için mücadele ediyoruz. Kimimiz maddi olarak paramızı, kimimiz manevi olarak sevgimizi katıyoruz. İlk günden beri biz çirkeflikle gelen hiçbir galibiyeti istemedik. Alın terimizle, hakkımızla, gelen her galibiyeti isteriz bu bizim olmazsa olmazımızdır” ifadelerini kullandı

Arguvan’ın küçük görünen ama büyük bir ilçe olduğuna vurgu yapan kulübün ikinci başkanı olan Prof. Dr. Sezai Yılmaz da, “Arguvan belki çok küçük bir yer gibi geliyor gözünüze ama ismi tasvir edemeyeceğiniz kadar büyük bir ilçedir. Arguvanspor’un maçlarını izlerken hep çok mutlu oldum. Geçen sezon çoğu maç berabere bitti. Bazı maçları galibiyetle aldık. Ama çok iyi mücadele ettiler. O mücadele ruhunu kaybetmemeleri çok önemliydi. Sizlerde Arguvanspor’u kendi ailenizin bir işi görün ve kanınızın son damlasına kadar mücadele edin. Emin olun o zaman başarı kendiliğinden gelecektir. Burada bir kolej havası oluşturun, hep idealist olun, hep amatör ruhlu olun, profesyonelsiniz ama o amatör ruhu kaybetmeyin ve birbirinize destek olun. Ben ümit ediyorum ki bu sene, herkesi sevindirecek iyi sonuçlar alacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Teknik heyet ile futbolculara güvendiklerini belirten Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise güzel bir futbol sezonu geçirilmesi temennisinde bulundu.