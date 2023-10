Süper Lig ekibi Ankaragücü ile Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda eşleşen Malatya Arguvanspor’da Teknik Direktör Okan Kopan, “Bizler Ziraat Türkiye Kupası maçında Malatya’yı ve Arguvan’ı çok iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Serik Belediyespor’u penaltılarla eleyerek Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’na yükselen Malatya Arguvanspor, 3. Tur’da karşılaşacağı Süper Lig temsilcisi Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan ligde karşılaşacağı maçlara hazırlandıklarını ifade eden Arguvanspor Teknik Direktör Okan Kopan, 1 Kasım Perşembe günü Eryaman Stadı’nda oynanacakları karşılaşmada galip gelmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Malatya’yı ve Arguvan’ı çok iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Kopan, “Biz rotasyona açık bir kadroya sahip değiliz, buna rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nda iki tur atladık. Oyuncularım takdire şayan bir mücadele sergiliyorlar. İki kulvarda birden savaşıyoruz. 3. tura çıktığımızda da karşımıza bir süper lig ekibi çıktı. Biz böyle bir eşleşmeyi bekliyorduk. Tabi ki bunun avantajları ve dezavantajları var. Kurada bizim rahat bir iki tur daha galibiyet alabileceğimiz takımlar çıkabilirdi, ancak Ankaragücü ile karşılaşmamız bize reklam açısından güç, oyuncularımıza ise ciddi bir motivasyon oldu” dedi.

Hiçbir şekilde kupa maçına teslim olmaya gitmediklerini ifade eden Kopan “Aklı başında bir teknik ekibim, genç ve güçlü futbolcularım var. Biz her maçta mücadelemizi sonuna kadar maksimum motivasyon ile sergilemek zorundayız. Bunu da yapacak gücümüz, potansiyelli oyuncularımız var. Her hafta yeni bir oyuncumuz sahaya çıkıyor ve bize ciddi anlamda katkı vermeye başladılar. Birkaç haftaya çok daha dominant çok daha baskın oynayan, maçın her dakikasını iyi değerlendiren ve güzel sonuçlar alan bir Arguvanspor oluşturmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de umudumuz çok fazla. Biz Arguvan’da, Malatya’da ve diğer şehirlerde bulunan hemşerilerimizin bize maddi ve manevi destek olmalarını bekliyoruz. Skor ne olursa olsun herkes bu takıma ve bize inansın. Terimizin son damlasına kadar Malatya Arguvanspor’u en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

Takım olarak zorlu bir periyotun içerisinde olduklarını da ifade eden teknik adam Kopan, “10 gün içerisinde 3 tane maça çıktık. Seyahatlerimiz uzun sürdü ama futbolcularımızda bunun altından alınlarının akıyla kalktılar. Potansiyeli olan bir takımız, biz sezon başından beri zamana ihtiyacımız olduğunu söylüyorduk. Her haftanın bizlere neler getireceğini bilemiyoruz. Rakiplerimiz değişken oyun tarzları sergiliyorlar. Her hafta eksiklerimizi geliştiriyoruz. Biz her rakibe göre farklı formatta sahaya çıkıp, oyunun içerisinde taktiklerimizi değiştirebiliyoruz. Bizim için her maç final niteliğinde, biz zor bir grupta yer alıyoruz. Maçlarımıza çok iyi motive olmak zorundayız. Bu istek ve arzumuzu her hafta sanki final maçı oynuyormuş gibi devam ettirmek zorundayız” şeklinde konuştu.