Ergün Işık’in teknik heyetinde Memduh Oruç birinci yardımcı, Nihat Bayındır Kulüp Antrenörü, Resul Özturan Kaleci Antrenörü, Mehmet Özcan Maç Analiz Antrenörü olarak görev yapacak.

2022-2023 Futbol Sezonu’nda 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek Malatya Arguvanspor’un Teknik Direktörlük görevine Ergün Işık getirildi. Işık, Arguvanspor ile bir sezonluk sözleşme imzaladı.

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