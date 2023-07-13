Malatya’nın Arguvan ilçesinde iki dönümlük alanda çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı İsaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karakaya mezrasında biçilmiş iki dönümlük hububat tarlalarında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yangına erken müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.