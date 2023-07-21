Malatya’nın Arguvan ilçesinde ilk kez 37 dönümlük bir arazide kuru fasulye ekimi yapıldı. Arazideki ilk çapalama işlemine, çalışanlar ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da katıldı

Bölgede önemli bir tarım alanlarından olan Malatya’nın Arguvan ilçesinde belediye tarafından 29 dönüm arazide fasulye ekildi. 19 Haziran’da ekimi yapılan kuru fasulyeler, bir ay gibi kısa sürede gelişerek, yaprakları çıkmaya başladı. Çıkan yapraklarla birlikte arazide ilk çapa işlemine başlanırken, belediye çalışanların yanı sıra belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da çapa çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 7 kişilik belediye çalışanlarından oluşan ekibin ilgilendiği 37 dönüm arazideki fasulyelerin gelişiminden memnun olan Başkan Kızıldaş, üretimin önemine dikkat çekti. 2-3 hafta sonra ikinci çapanın yapılacağı arazideki kuru fasulyenin hasadının ise sonbaharda yapılması planlanıyor. Kızıltaş, “Arguvan Belediyesi olarak biz üretmeye devam ediyoruz. Üretici belediyecilik bizim temel ilkelerimiz ve projelerimiz arasında. Tarımın birçok alanında faaliyet gösteriyoruz. Daha önce sarı bursa buğdayından bulgur, yerli nohut, erişte, tarhana, domates ve biber kurusu yaptığımız gibi bu yılda kuru fasulye ektik. Bunun yanı sıra patates, soğan ve diğer sebzeleri en güzel şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Personel arkadaşlarımız ile birlikte ürünlerimizin ekimini, bakımını birlikte yapıyoruz. Ziraat mühendisimizin bilgisi dahilinde belediye personelimizle birlikte çalışıyoruz. Umuyoruz ki son baharda çok güzel ürünler elde edeceğiz. Elimizden geldiği kadar hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. Ürün yelpazemizi mümkün olduğu kadar genişleteceğiz" diye konuştu

Üretilen kuru fasulyeler Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatif tarafından satışa sunulacak.