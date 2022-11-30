Geçtiğimiz günlerde kongre kararı alınan TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Arguvanspor Kulubü’nde iki isim yeni yönetimde yer almayacağını açıklayarak istifalarını sundu.

Geçtiğimiz günlerde kongre kararı alınan TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Arguvanspor Kulubü’nde iki isim yeni yönetimde yer almayacağını açıklayarak istifalarını sundu.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) 3. Ligi 3. Grupta Malatya’yı temsil eden Arguvanspor Kulübü, genel kurula gitme kararı aldı. Yönetimi kurulu üyeleri arasında yer alan Mustafa Eren ve Mehmet Maden iş yoğunluklarından dolayı yeni yönetimde yer almayacaklarını açıkladılar.

Kulüp Başkanlığına istifa dilekçelerini sunan Eren ve Maden, geçtiğimiz sezon BAL’da şampiyon olan Arguvanspor’un yaz dönemi oluşan yeni yönetime Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş’ın davetiyle seçildiklerini belirterek, "20 gün gibi kısa bir süre içinde kadro planlaması, kamp çalışmaları, yeni sezon hazırlıkları ve diğer kulüp işleyişlerini maddi ve manevi sorumluluklarımız içerisinde yürüterek, ortaya tüm Malatya’mızın sempati duyduğu, başarılı olmayı hedef seçmiş, mali bakımdan en uygun bütçeyle kurulmuş bir takım oluşumuna katkıda bulunduk" ifadelerine yer verdiler.

Görev yaptıkları süre zarfında takımın gelişmesi ve ligde ilk yılı olmasına rağmen profesyonel liglerde kalıcı olması için mücadele ettiklerini belirten yöneticiler, "Bu geçiş sürecinde kulübümüzün karşılaştığı sorunları aşması adına elimizden gelen gayreti göstererek, yönetimi güçlendirmek için kongre kararı alan başkan ve yönetim kurulundan affımızı istedik. Oluşacak yeni yönetimde kendi iş dünyamızdaki özel sebepler nedeniyle yer almayacağımızı bu açıklamayla spor kamuoyuna duyurma gereği hissettik. Tüm bu süre zarfında Malatya’mıza bu güzel kulübü ve takımı kazandıran başta Arguvan Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş’a, maddi ve manevi destekleriyle kulübü ayakta tutmaya çalışan iş insanımız, kulüp başkanımız Cemal Altun’a, hocalarımız Sezai Yılmaz’a, Gazi Gülbaş’a, tüm yöneticilerimize, kulüp teknik ve idari personelimize, futbol emekçisi oyuncularımıza ve bizlerden desteklerini esirgemeyen spor kamuoyuna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arguvanspor’un şimdiden yeni yönetimine, futbolcu ve teknik heyetine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.