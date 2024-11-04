Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu’nda ligin 3. haftasında Argıncıkspor ile Erciyes Esen Makina FK 2-2 berabere kaldı. 4 golün atıldığı maçta 3 kırmızı kart çıkarken bir de penaltı kaçtı.

Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Alihan Çirkin, Umut Enes Kaya

Argıncıkspor: Batuhan Kaya, Tahir Can Çeçen, Halil İbrahim Avcı, Yavuz Selim Kılıçaslan, Mehmet Tahir Kalem, Sedat Burak Altay, Can Ölçer, Ali Avcı, Berat Aydemir (Cem dk.90), Harun Akhan, Hakan Albayrak

Erciyes Esen Makine FK: Arda Yücel, İsmail Dayı (M. Fatih Demirezen dk.46), Halil Yozgat, Safa Fırat (Mustafa dk.82), Ramazan Durdu (Selim Yağmur dk.46), Emre Özden, Mehmet Bayram, Ahmet Canpolat, M. Akif Gürkan, Samet Türk (Yunus Öztürk dk.25), Latif Aydemir

Goller: Harun Akhan (dk.18), Ali Avcı (dk.55) (Argıncıkspor), Emre Özden (dk.45+2), Selim Yağmur (dk.90+3 pen) (Erciyes Esen Makina FK)

Kırmızı Kartlar: Harun Akhan (dk.22) (Argıncıkspor), Ahmet Canpolat (dk.22), yunus Öztürk (dk.75) (Erciyes Esen Makina FK)