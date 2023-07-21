Türkiye’de ilçe sayısının bine çıkarılmasının gündeme gelmesinden sonra, 30 yıl önce ilçe olma mücadelesini başlatan Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi, ilçe olacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor.

11 mahalle ve 15 köyden dönüşen, kırsal mahallesi ile ilçelik haritası bile hazırlanan Argıncık, 1993 yılından bu yana ilçe olma hayalini sürdürüyor. 200 bine yakın nüfusu barındıran Argıncık’ta, toptancı hali, galericiler sitesi, toptancılar sitesi, doğu sanayi sitesi gibi binin üzerinde ticaret ve sanayi kuruluşu bulunuyor.

Kayseri Erciyes Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Nazmi Yücel’in 30 yıl önce başlattığı Argıncık’ın ilçe olmasıyla ilgili uğraşı ile tüm görüşmeler yapılmış, yerel onaylar alınmış, haritalar hazırlanmış, hatta TBMM alt komisyonunda kabul edilmiş, iş sadece TBMM’nin onay vermesine kalmıştı.