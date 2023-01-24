Adana Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğü, işletmelerin karlılıklarını koruyarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için önemli bir gereklilik olan AR-GE ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşmasına öncülük ederken, bölge üniversiteleriyle işbirliği sürdürüyor. Bu çerçevede, AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ar-Ge/ Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu’nun 8’inci toplantısı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ATÜ) gerçekleştirildi.

Adana Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğü, işletmelerin karlılıklarını koruyarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için önemli bir gereklilik olan AR-GE ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşmasına öncülük ederken, bölge üniversiteleriyle işbirliği sürdürüyor. Bu çerçevede, AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ar-Ge/ Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu’nun 8’inci toplantısı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ATÜ) gerçekleştirildi.

ATÜ Rektörlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB PDO Sorumlusu Özkan Özbek, AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzmanı Ali Can Özdoğan ve AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzman Yardımcısı Gamze Gülen ile bölgede faaliyet gösteren ve AR-GE ve Tasarım Merkezleri bulunan firmalar katıldı.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Kurtaran, Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Prof. Dr. Serdar Yıldırım, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gözde Baydemir Peşint, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, ATÜ TTO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Dal ve ATÜSEM Müdürü Doç. Dr. Hasan Bilgehan Yavuz’un katılımı ve ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, AGTM firmalarından Bossa, Ulusoy Tekstil, Temsa, Makinsan, Beta Trafo, Çukurova Silo, Barış Teknolojik, Beta Gıda, Tezkim, Abdioğulları ARGE, Kimtex Tekstil, Koluman Otomotiv, Petka Kalıp ve Zahit Alüminyum’dan katılım sağlayan 34 firma yetkilisi ile istişarede bulunuldu.

Toplantıya online olarak katılım sağlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, AOSB AGTM firmalarına TÜBİTAK Destekleri hakkında bilgi vererek, süreçler konusunda firmalardan geri bildirimler konusunda istişarede bulundu. Toplantı davetinden dolayı AOSB yönetimine teşekkürlerini ileten Selek, her zaman desteğe açık olduklarını belirtti. Aynı zamanda Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan Koordinatör Murat Torun’un da katılım sağladığı toplantıda 2023 Çukurova Kalkınma Ajansı destekleri sunumu gerçekleştirildi.

Neler konuşuldu

Yeni fikirlerin ortaya çıkması, Üniversite Sanayi İş birlikleri konusunda fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, merkezler arası iş birliğinin güçlenmesi, yeni kurulacak olan merkezlere öncülük edilmesi, mevcut merkezlerin niteliğinin üniversite akademisyenleri destekleri ile geliştirilmesi, firma çalışanlarının Lisansüstü eğitimlerinin ve bölgeden çıkan katma değerli ürün sayısının arttırılması konuları üzerinde duruldu.

Toplantı sonrasında AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay’a ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederek, AOSB-ATÜ İşbirliklerinin artırılmasına hazır olduklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay ise AOSB AGTM İstişare Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetini ifade ederek, AOSB Bölge Müdürlüğü ve bölgede yer alan sanayiciler ile her türlü iş birliği çalışmalarına açık olduklarını kaydetti.