İl Milli Eğitim Müdürü Güney, desteklerinden dolayı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’e şükranlarını sundu.

Yeni eğitim öğretim yılında yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Vali Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ve ARGE yetkilileri de katılarak yeni eğitim öğretim yılında planlanan projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in başkanlığında yapılan ARGE değerlendirme toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda gerçekleşti.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Bodrum’da denizcilerle bir araya geldi

Bakan Adil Karaismailoğlu, Bodrum’da denizcilerle bir araya geldi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.