AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, bölgenin önemli yatırımlarından biri olan ve yaklaşık 1 milyar TL bedeli olan Ünye-Akkuş-Niksar Yolu’nda ihale ve yer teslimi sürecinin bittiğini, yolun 2 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, bölgenin önemli yatırımlarından biri olan ve yaklaşık 1 milyar TL bedeli olan Ünye-Akkuş-Niksar Yolu’nda ihale ve yer teslimi sürecinin bittiğini, yolun 2 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

30 Eylül 2022 tarihinde ihaleye sunulan ve gelinen noktada bir inşaat firması ile sözleşmeye varılan Ünye-Akkuş-Niksar Yolu’nun, 600 iş günü içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Yolun çift şeritli, geniş ve karayolları standartlarındaki tüm donanımlara sahip olacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, ihale sürecinin tamamlanmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Argan, “Yaklaşık 1 milyar TL olan bir yatırım bedelli bir yol inşaatı olacak. Nihayetinde geldiğimiz noktada Ünye-Akkuş-Niksar Yolu ihalesi sonuçlandı ve ihale sözleşmesi imzalandı. Şuan yolumuzla ilgili hem sözleşme, hem yer teslimi yapılmış bir durumda” dedi.

"600 Günde Bitirilecek"

Yolun, şantiye kurulum sürecinin kısa süre içerisinde yapılacağını ve buradaki çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanacağını ifade eden Argan, “Her ne kadar asrın felaketini yaşamış olsak da hayat devam ediyor. Ünye Akkuş Niksar Yolu bizim de yakından takip ettiğimiz bir proje olarak yanımızda. İnşallah bu süreç hayırlı olur ve şantiyenin kurulumunun ardından ilk kazma vurulur. İşin süresi toplamda 600 gün, yani 2 yıl gibi bir sürede tamamlanacak. Coğrafi koşullara göre bir çalışma programı da çizilecektir. Diğer taraftan da yollarda esas olan 11 metre genişliğe ev sahipliği yapacak. Çift şeritli ve gerektiği yerlerde kavşaklı sistemler olacak” ifadelerine yer verdi.