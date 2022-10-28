Aras Marmara Eğitim ve Hizmet Vakfı (AREV) Beylikdüzü’nde bin kişilik camii açılışını gerçekleştirdi.

Aras Marmara Eğitim ve Hizmet Vakfı (AREV) Beylikdüzü’nde bin kişilik camii açılışını gerçekleştirdi.

Arev Vakfı’nın Beylikdüzü’nde inşa ettiği Hacı Reşat Orakçı Camii’nin açılışı gerçekleşti. Çok amaçlı kompleks olarak gerçekleştirilen alanda caminin yanı sıra 110 kişilik öğrenci yurdu, 400 kişilik konferans salonu, 10 adet 20 kişilik sınıf, Kur’an kursu ve sosyal alanlar da bulunuyor. Kompleksin açılışı Cuma namazı ile birlikte ifa edildi. Açılışta konuşan Arev Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Vehbi Orakçı, açılışı yapılan caminin bin kişi kapasiteli olduğunu söyledi. Caminin yanı sıra bir kompleks inşa edildiğini ifade eden Orakçı, "Komplekste; Kur’an kursu, öğrenci yurdu, konferans salonu gibi birçok alan bulunuyor. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için de çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Arev Vakfı’nın yaklaşık 11 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Orakçı, "Öncelikle Beylikdüzü’nde mesleki eğitim kursları verdik, seminerler yaptık, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs hizmeti sağladık. Öğrenci yurdu, cami, aş evi, dil kursları gibi hizmetler verdik. Son olarak Arev Vakfı Reşat Orakçı Camii inşa ettik. Yine camimizin bulunduğu komplekste 110 kişi kapasiteli yurdumuz var. Yurdumuzun en az yüzde 50 kapasitesi Anadolu’da ihtiyacı olan çocuklarımıza hizmet edecek. Taşrada okuyamayan imkanı olmayan çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyoruz. Bu komplekste günde bin kişiye yemek verebilecek aş evimizde olacak. Zorlu dönemlerden geçtiğimiz dönemlerde sorunlara çare üretmek istiyoruz. Bu yaptığımız cami ve kompleksin ülkemizin diğer varlıklı insanlarına rehber olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.