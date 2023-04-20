Samsun’da Ramazan Bayramı arefe günü şehitliklerde duygusal anlar yaşandı.

Arefe günü dolayısıyla şehitlikler ve mezarlıklar vatandaşların akınına uğradı. Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Kıranköy Şehitliği’nde oğlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram’ın kabrini ziyaret eden anne Selma Seçkin, “Evladımı ziyarete geldim. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Onurluyuz, gururluyuz ama acılıyız. İnşallah mekanı cennet olur. Arefe günü geldim, oğlumun mezarında temizlik yaptım. Her arafe gelip, oğlumu ziyaret ediyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor. Önceki bayramlarda her bayram arar halimi hatırımı sorardı. Gelemese de arardı. Şimdi ise ben çocuğumun bayram ziyaretine geliyorum. İnşallah mekanı cennet olur” dedi.

Şehit mezarlıklarının yanı sıra ülke genelinde olduğu gibi Samsun’daki mezarlıklar da arefe günü ziyaretçilerle doldu taştı. Mezarlıkların bulunduğu yollarda yoğunluktan trafik kitlenirken, ziyaretçiler yakınlarının mezarı başında dua edip Kur’an-ı Kerim okudu.