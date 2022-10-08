Denizli’nin Honaz ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans sistemiyle katılım sağladığı Ardıçlı Baba Cemevi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans sistemiyle katılım sağladığı Ardıçlı Baba Cemevi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan törenle, 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni gerçekleştirildi. Bu çerçevede Denizli’nin Honaz ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans sistemiyle katıldığı Ardıçlı Baba Cemevi’si için temel atma programı düzenlendi. Törene Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Honaz Kaymakamı Hamit Genç, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, siyasi parti il başkanları Cemevi Dedesi Musa Kocaer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Valimiz Ali Fuat Atik: “Hayırlı bir binayı temellendirmek için bir araya geldik. Tabii bu işin bir hikayesi var: Bundan yaklaşık 7-8 ay önceydi, Dereçiftlik Mahallemizi ziyaretimiz esnasında ’Benden isteğiniz nedir’ diye siz değerli vatandaşımıza sorduğumuzda; ’Bizim bir cemevi arazimiz var, yıllardır bekliyor. Tahsisi yapılmadı, tek isteğimiz bu arazinin bize tahsis edilmesi’ dendi. Hemen o dakika gerekli talimatları vererek biraz sonra Cumhurbaşkanımızın katılımıyla temelini atacak olduğumuz arazimizin, milli emlak tarafından bu amaca yönelik tahsisini sağladık. Çok şükür bugünleri de gördük. Buranın temelini atmak inşallah bize nasip olur dedik, Allah da bize nasip etti” dedi.