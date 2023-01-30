Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2022 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları kapsamında desteklenmesine karar verilen proje sahibi akademisyenlere tebrik ziyareti gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2022 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları kapsamında desteklenmesine karar verilen proje sahibi akademisyenlere tebrik ziyareti gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın tebriklerini iletmek üzere gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Serkan Yıldırım ile yardımcıları Prof. Dr. Selda Örs ve Doç. Dr. Bilal Nişancı ödüle layık görülen akademisyenlerle bir araya gelirken, ziyaretlerde Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Telat Yanık ve ekibi ile Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Selçuk Ilgaz ve Prof. Dr. Nurtaç Canpolat eşlik etti.

TUBİTAK-ARDEB 2022 Yılı 2. Dönem 1001 projeleri desteklenen akademisyenleri fakültelerinde ziyaret ederek başarılarını kutlayan Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, kabul edilen projeler sayesinde Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası bilim camiasında üst sıralara yükseldiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin akademisyenlere olan desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Prof. Dr. Yurtcan, bu desteklerin yeni başarılar getireceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

2022 Yılı 2. Dönem 1001 Desteklenmesine Karar Verilen Projeler

TOVAG (Abdulkadir Bayır)

Karadeniz Alabalığı (Salmo Labrax)’nda Myostatin (MSTN) Geninin Moleküler Klonlanması, Karakterizasyonu ve Crispr/Cas9 Metodu Kullanılarak Susturulan Mstn Genine Sahip Balıkların Kuluçka ve Büyüme Performansları

TOVAG (Özden Fakıoğlu)

Erzurum İli Sulak Alanlarından İzole Edilen Scenedesmus Türlerinin Ticari Ürün Parametrelerinin Mikroalg Büyümesini Teşvik Eden Bakterilerle (MBTB) Pilot Ölçekli Eş Kültür Üretim Ortamında İyileştirilmesi

SOBAG (Suat Çelik)

Aile Benzerliği Yaklaşımına Dayalı Olarak Bilimin Doğası Öğretimi Modülünün Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi