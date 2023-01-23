Artvin’in Ardanuç ilçesinde çıkan yangında iki katlı binada maddi hasar meydana geldi.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde çıkan yangında iki katlı binada maddi hasar meydana geldi.

Ardanuç ilçesi Merkez Mahallesi’nde Zafer Yılmaz Şahin’e ait bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Ev sakinlerinin çıkan yangına ilk müdahaleyi yapmasına rağmen yangın kısa sürede büyüdü. Büyüyen yangın için vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Ardanuç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken 2 katlı bina da maddi hasar meydana geldi.