Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardanuç, Yusufeli, Şavşat ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Artvin genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji İl Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda, özellikle Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle tedbirler alındı.

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ardanuç, Yusufeli, Şavşat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 26 Kasım Salı günü eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kararın, olası ulaşım aksaklıkları ve öğrencilerin güvenliğini sağlama amacıyla alındığı ifade edildi.

Ayrıca, belirtilen ilçelerde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmaması ve karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına kolaylık sağlaması konusunda uyarıda bulundu.