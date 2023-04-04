Orhangazi Ardahanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nde 10 yıl başkanlık yapan Hikmet Topçu, yeniden başkanlığa seçildi. Topçu ve ekibi yeni dönemin yeni çalışmalarla dolu dolu geçeceğini açıkladı.

Orhangazi Ardahanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Dernek lokalindeki genel kurul toplantısına üyelerden de ilgi yoğun oldu. Divan başkanlığını Necati Coşkun’un yaptığı toplantıda yeni dönem hakkında görüş alışverişleri yapıldı.

Genel kurul toplantısında yönetim ve denetleme kurulu seçimleri de yapıldı. 2019 yılından bu yana dernek başkanlığı yapan Mutalip Asiltürk yeniden aday olmadı. Ardahanlılar Derneği’nde başkanlık yaptığı süre içinde katkı sağlayanlara teşekkür eden Asiltürk, yeni dönemde yine birlik, dirlik içinde olunacağına vurgu yaptı.

Seçimler ise tek liste ile yapıldı. Geçmişte 10 süreyle Ardahanlılar Derneği’ne başkanlık eden Hikmet Topçu’ya tek liste ile girdiği seçimde tüm üyelerin onayı ile yeniden görev verildi. Tecrübeli başkan, Ardahan’dan göç edip Orhangazi’de yaşayan önemli bir nüfus olduğuna dikkat çekti. İlçe ekonomisine, istihdama, işgücüne önemli katkılar sağlayarak ilçeye değer kattıklarına vurgu yapan Topçu, ‘Yeni dönemde burada yaşayan hemşerilerimizin dernek çatısı altında toplanmasına özen göstereceğiz. Dernekçilik faaliyetlerimizi arttıracağız, hemşerilerimizle daha çok biraraya geleceğiz. Dertlerini, mutluluklarını daha fazla paylaşacağız. ‘ dedi. Kuruluşundan bu yana dernekte yöneticilik yapanlara teşekkür eden Topçu, temsil noktasında önemli adımlar atılacağını ve vizyoner değişimler olacağını duyurdu.

Ardahanlılar Derneği’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor; Asil; Hikmet Topçu, Ethem Öztürk, Aziz Kaya, Mahir Akçam, Avcı Koçak. Denetleme Kurulu Asil; Selahattin Şentürk, Okan Çiftçi, Barış Kozan, Cavit Ulutaş.