Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik "Buzağı Bakım ve Beslenmesi" başlıklı eğitim verildi.

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik "Buzağı Bakım ve Beslenmesi" başlıklı eğitim verildi.

Posof ilçesine bağlı Süngülü köyünde 31 kadın üretici buzağı bakım ve besleme konusunda eğitimlerini tamamlayarak sertifika kazanmaya hak kazandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli konu uzmanı personeller tarafından ortak yürütülen bir çalışma çerçevesinde, kadın çiftçilere "Buzağı Bakım ve Beslenmesi" konusunda eğitimler düzenlendi.

Eğitime katılan tüm kadın yetiştiricilere Ziraat Odası Başkanlığı’nın destekleri ile Buzağı Biberonu ve Yalama Taşı (5kg) hediye edildi. Kadın üreticiler için düzenlenen eğitime İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Ziraat Odası Genel Sekreteri Sedat Sural, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Salman Gündüz katıldı.

İl Müdürlüğünde görev yapan konu uzmanı Veteriner Hekimler Barış Aşılıoğlu ve Akın Saraçoğlu tarafından verilen "Buzağı Bakım ve Beslemesi" eğitimi ile buzağı ölümlerine dikkat çekildi ve bunun önlenmesi için neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Buzağıların, hastalıklara karşı savunmasız olarak dünyaya geldiği ve özel bakıma ihtiyaç duyduğunun anlatıldığı eğitimde; buzağı ölümlerinin en başta gelen sebebininse yetiştiricinin veteriner hizmetlerinden istenilen düzeyde yararlanamaması olduğu anlatılarak doğum öncesi ve doğum sonrası koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemi vurgulandı. Buzağıların bağışıklık sistemlerinin yeterli düzeyde gelişmediği için hastalıklara karşı direncinin de zayıf olduğu, yanı sıra buzağıların tedaviye cevap vermesi ve hastalığa karşı direncinin de yetersiz olduğu ve bu nedenle öncelikli hedefin buzağıyı hastalıktan korumak olması gerektiği vurgulandı.