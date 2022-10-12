Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Ardahanlı Gençler Ecdadın İzinde" projesi çerçevesinde kentte eğitim-öğretim gören öğrenciler için Ankara gezisi düzenleyen Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu’nun Başkanı Ergüder Şimdi ve Başkan Yardımcısı Bülent Bahadır’ı makamında kabul etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Ardahanlı Gençler Ecdadın İzinde" projesi çerçevesinde kentte eğitim-öğretim gören öğrenciler için Ankara gezisi düzenleyen Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu’nun Başkanı Ergüder Şimdi ve Başkan Yardımcısı Bülent Bahadır’ı makamında kabul etti.

Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu’nun hayata geçirdiği ‘Ardahanlı Gençler Ecdadın İzinde’ programı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde il genelinden 38 öğrenci için Ankara gezisi düzenlendi.

Öğrenciler, üç günlük gezinin ardından Ardahan’a döndü. Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, beraberinde Başkan Yardımcısı Bülent Bahadır ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte Vali Hüseyin Öner’i makamında ziyaret ederek uyguladıkları proje ve gezi programı hakkında Vali Öner’e bilgi verdi.

Vali Öner, projenin anlamlı olduğunu belirterek katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.