Ardahanlı iki dağcı, Gürcistan’ın en yüksek zirvesi olarak bilinen 5 bin 37 rakımlı Kazbek Dağı’na çıktı.

Ardahanlı iki dağcı, Gürcistan’ın en yüksek zirvesi olarak bilinen 5 bin 37 rakımlı Kazbek Dağı’na çıktı.

Ardahanlı dağcılar Doğu Yılmaz ve Kağan Seyhan dağcılık sporu alanında üçüncü profesyonel tırmanışında bulundu. İlk profesyonel tırmanışlarını Ağrı Dağı’na ikinci tırmanışlarını İran ve Ortadoğu’nun en yüksek zirvesi olarak bilinen 5 bin 610 metre yüksekliğindeki Damavand Dağı’na gerçekleştiren Yılmaz ve Kağan, bu kez Gürcistan’ın en yüksek zirvesi bilinen Kazbek Dağı’na tırmandı.

Ardahanlı dağcıların Kazbek Dağı ekspedisyonu 5 gün sürerken, başlangıç rotası Gürcistan’ın Stefan İnsta kenti oldu. 1700 rakımdan başladıkları tırmanışa birinci gün 3000 metre kampında çadırda konaklayarak devam edildi. İkinci gün 3600 metre yükseklikte bulunan Meteo kampına doğru tırmanışa geçen Doğu Yılmaz ve arkadaşı Kağan Seyhan Gergeti buzulunun ilk aşamasını geçerek ikinci ve üçüncü günü tamamladılar. Üçüncü günün sonunda aklimizasyon tırmanışlarını tamamlayarak 5054 metre yükseklikteki Kazbek zirvesine doğru tırmanışa geçtiler.

13 saat süren bu tırmanışta Gergeti buzulunun ikinci aşaması olan 5 ila 10 metre derinlikteki buzul yarıkları ve kaya şelalelerini geride bırakarak, Rusya sınırını geçip zirveye vardı.

Kafkasların buzul dağı Gürcistan’ın en yüksek dağı Kazbek’e çıkan Doğu Yılmaz ve arkadaşı Kağan Seyhan aynı gün Meteo kampına geri döndü. Burada bir gece daha konaklayan dağcılar ertesi günü Stefan instaya inerek tırmanışlarını tamamlamış oldular.

Her dağcının hayal ettiği Kazbek Dağı’na tırmanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Doğu Yılmaz, "Bölge, çok çetin ve sürekli yağış aldığı için buzul tabakasına sahipti. Ortalama beş gün süren tırmanışta 33 kilometre yol kat ettik. Ekip olarak çok iyiyiz, hedefimiz Tacikistan ve Kırgızistan sınırındaki 7134 metre yüksekliğindeki Lenin zirvesine ulaşmak" dedi.