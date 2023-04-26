Ardahan Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığınca kentteki tarımı geliştirmek amacıyla uygulanan "patates tohumu" ile "Ardahan İli Ata Tohumu Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması" projeleri çerçevesinde 100 ton kavılca tohumu ile 72 ton patates tohumu dağıtımı yapıldı.

Kafkas Arısı Üretim Eğitim Gen Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Cineviz, "Bu proje ile patates ürününün ilimizde yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. 72 ton patates tohumunu bugün üreticimize veriyoruz. Gayemiz aslında Ardahan’da geçmiş yıllardaki gibi yine bu ürünün yaygınlaşmasını sağlamak. Zamanla azalan ve kaybolmaya yüz tutan bu ürünümüzün tekrar eskisi gibi olması çabasındayız. Üretimin ardından 800 tona yakın bir hasadın beklentisi içindeyiz. Ardahan’ın özellikle bazı ürünlerde kendi kendine yetmesini amaçlanıyoruz. Daha sonra çevre illere ve bölgesine ışık tutmasını amaçlıyoruz" dedi.

Cineviz, lansmanı gerçekleştirilen diğer bir proje olan "Ardahan İli Ata Tohumu Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi dahilinde 199 üreticiye 100 ton Kavılca buğdayı hibe edeceklerini söyledi. Cineviz, "Amacımız, ata tohumu kavılcının koruma altına alınarak boş arazilerin tarımsal üretime kazandırılmasıdır" diye konuştu.

Programa; Vali Yardımcısı Semih Cembekli, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Cineviz, KAGEM Müdürü Sinan Aydın, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural ve üreticiler katıldı.