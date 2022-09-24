Türkiye’de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle, deniz seviyesinden 2640 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi ile 2550 rakımlı Ilgar Dağı’nın zirvesi beyaza büründü. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı. Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

Ardahan’ın Posof ilçesi ile Artvin’in Şavşat ilçesi arasındaki Sahara Geçidi ve Ilgar Dağları’nın zirvesine kar yağdı.

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