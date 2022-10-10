Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yer yer sağanak yağmurdan oluşan yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.