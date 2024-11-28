Ardahan’ın Posof ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışının ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturması, öğrencilerin güvenliğini riske atabileceği için bu tedbirler alındı. Bölgedeki zorlu hava koşulları, yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerine yönelik bu tür önlemleri uygulamalarını gerektirdi. Aynı gün hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayılacak.

İl Özel İdaresi ekipleri ise, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, hava koşullarının durumuna bağlı olarak ek tedbirler alabileceklerini duyurdu.