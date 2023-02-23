Programlar, Merkez Camisinde şehitler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için okutulacak mevlit ve yapılacak dualarla devam edecek.

Ardahan Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunum töreninde Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Kahramanmaraş depremi nedeniyle Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşu çerçevesinde düzenlenecek törenler iptal edildi. Kutlamaların iptal edilmesiyle birlikte sadece çelenk sunma töreni yapıldı.

Dörtyol’da afetzedeler için çadır kent kuruluyor

Dörtyol’da afetzedeler için çadır kent kuruluyor

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.