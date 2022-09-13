İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Depolarının bulunduğu alanda toplanan yardımların yüklendiği tırı uğurlama programına katılan Vali Hüseyin Öner, selden etkilenen Pakistan halkına Ardahan adına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İçişleri Bakanlığımızca başlatılan yardım kampanyamıza Ardahan’dan büyük destek geldi. Yardım tırımız bugün yola çıkıyor. Önce Van’a, ardından trenlerle Pakistan’a ulaşacak. Kampanyamıza destek veren kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, Ardahanlı hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ardahan Valiliği, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever iş insanlarının ulaştırdığı toplam 1267 gıda, 482 hijyen paketi yüklü bir tır Pakistan’a gönderildi.

Muson yağmurları nedeniyle selden etkilenen Pakistan için İçişleri Bakanlığı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına Ardahan’da destek verdi.

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