Türkiye’de 10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremin üzerinden 24 saat geçti. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir taraftan da illerden bölgeye yardım malzemeleri desteği gönderilmeye devam ediyor. Depremlerin ardından Ardahan Belediyesi de seferberlik ilan ederek, itfaiye ekibini depremden olumsuz etkilenen Hatay’a gönderdi.

Türkiye’de 10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremin üzerinden 24 saat geçti. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir taraftan da illerden bölgeye yardım malzemeleri desteği gönderilmeye devam ediyor. Depremlerin ardından Ardahan Belediyesi de seferberlik ilan ederek, itfaiye ekibini depremden olumsuz etkilenen Hatay’a gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremin yaralarını sarmak için Ardahan Belediyesi’nin başlattığı destek kampanyası seferberliğe dönüştü. Ardahanlıların desteği çığ gibi büyürken yardımsever Ardahanlılara teşekkür eden Belediye Başkanı Faruk Demir, ’’Bu 500 yılın afeti ve gerçekten öngörülemeyen afetler. Tedbirli olmak lazım ve keşke 99 depreminden ders çıkartmış olabilseydik. Ardahan’da yaklaşık 2 gündür seferberlik ilan edilmiş durumda. Yardımlar çığ gibi gelinde Belediyemize ve yanında bulunan yan binaya sığmayınca kapalı otogarımızı açmak durumunda kaldık. Çok büyük bir duyarlılık var. Rahmete gidenlere Allah’tan rahmet diliyoruz ve geride kalanların yaralarınız sarmak millet olarak bizim görevimiz. Valilik, AFAD, Kızılay ve diğer kurumlarla ortaklaşa çalışıyoruz. Türkiye tek vücut olmak zorunda ve Ardahan’dan da büyük destek gördük. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Daha da devam etmek zorunda çünkü insanlarımız yaklaşık bir ay boyunca evlerine giremeyecekler. Burada toplanan yardımları en kısa zamanda deprem bölgesine sevk edeceğiz. Herkesten Allah razı olsun ve Allah bir daha böyle günler göstermesin’’ dedi.