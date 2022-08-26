Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İl sınırları dâhilinde bulunan ve balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan başta Çıldır Gölü olmak üzere toplam 8 adet Göl ve Gölet’e, Elazığ Keban Su Ürünleri İstasyonundan temin edilerek getirilen toplam 1 milyon 589 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İl sınırları dâhilinde bulunan ve balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan başta Çıldır Gölü olmak üzere toplam 8 adet Göl ve Gölet’e, Elazığ Keban Su Ürünleri İstasyonundan temin edilerek getirilen toplam 1 milyon 589 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in katılımlarıyla yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmekte.

Göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla il sınırları dahilinde bulunan göletlere 1 milyon 589 bin adet yavru sazan balığı bırakıldığını ifade eden Ardahan Valisi Hüseyin Öner, “Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi, gelecek nesillere aktarılması için yapılan bir proje. Başta Çıldır gölü olmak üzere ilimizde bulunan muhtelif su kaynaklarına ve akarsularımızda buluşturmuş olacağız. Yakın bir zamanda da hem balık popülasyonu hem de diğer canlı popülasyonu açısından akarsularımız zengin olacak’’ şeklinde konuştu.