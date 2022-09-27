Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ardahan’da merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Göle ilçesinde deprem sırasında yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih Kılıç’a ait şarküteri dükkanında yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Depremin ardından yaşanan korku ve panik de kameraya yansıdı.

Öte yandan bir markette deprem sonrası yerlere savrulan içecekler ve ürünler ise cep telefonu ile görüntülendi.