Ardahan’ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2’si ağır 4 işçi yaralandı.

Haber yapmaya giden İHA muhabiri haber oldu Haber yapmaya giden İHA muhabiri haber oldu

Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2’si ağır 4 işçi yaralandı. Yaralılar ambülanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 işçi ilk tedavilerinin ardından Erzurum’a sevk edilirken, 1 işçi Trabzon’a 1 işçi ise yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.