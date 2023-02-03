Ardahan’da soğuk hava yerini kara bıraktı.

Ardahan’da soğuk hava yerini kara bıraktı.

Ardahan’da son haftalarda eksi 20 derecenin altında seyreden soğuk hava, son iki gündür yerini kar yağışına bıraktı. Önceki gün etkisini artıran kar yağışı, şehirde her yeri beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önüne biriken karı temizledi. Öte yandan, bu yıl yeterince kar yağışının olmadığı şehirde vatandaşlar uzun zaman aradan sonra kar yağışının olumlu olduğunu dile getirdi.

Güven Demir, "Aslında Ardahan’ın değil, Türkiye’nin ihtiyacı olan bir kardı. Biraz gecikti ama iyi oldu. İnşallah mağduriyetler yaşanmaz ve kazalara sebebiyet vermez. Hayırlısı, kar berekettir" dedi.