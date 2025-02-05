Ardahan Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini ön planda tutarak yangın denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye ekipleri, kent genelinde yangın güvenliğini sağlamak amacıyla düğmeye bastı. Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla oteller başta olmak üzere denetimden geçmeyen hiçbir işyeri kalmayacak.

Hazırlıklarını tamamlayarak oteller, işletmeler ve insan trafiğinin yoğun bulunduğu alanlarda yangın güvenliği denetimleri gerçekleştiren ekipler, eksiklikleri tespit ederek rapor oluşturuyor.