Ardahan sahip olduğu coğrafi ve fiziki şartlarıyla yamaç paraşütünde cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

Yamaç Paraşütü Pilotu Uğur Selçuk Bayrakçı, Ardahan’da bulunan farklı tepelerin, uçuşa uygun olduğunu söyledi. Özellikle Ardahan’da bulunan Yıldızlı Dağ ile merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Ovapınar köyü yaylasının yamaç paraşütüne yeni başlayanlar için alçak intifa uçuşlarına imkan sağladığını belirten Bayrakçı, "Ardahan’da Ovapınar köyü tepesi uygun rüzgar şiddetinde uzun süreli yelken uçuşları ve yamaç paraşütüne uzun süreli yelken uçuşları ve yamaç paraşütüne yeni başlayanlar için alçak intifa uçuşlarına imkan sağlıyor. Yıldızlı Tepe üç yöne kalkış imkanı sunarken aynı zamanda ileri dikey yelken uçuşları ve termik dönüşleri için müsait konumdadır" dedi.

Ardahan’ın artık yamaç paraşütü ile keşfedilmeye başlandığını anlatan Bayrakçı, konuşmasında herkesi yaptığı uçuşları izlemeye davet etti.