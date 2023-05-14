Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde olduğu gibi Ardahan’da da saat 08.00 itibarıyla başladı, 17.00’ye kadar sürecek.

Tüm yurtta olduğu gibi Ardahan’da da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı. Kaptanpaşa ve İnönü Mahallelerinde oylarını kullanmak isteyen seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçmen kağıtlarıyla oy kullanacakları okula akın etti.

Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirleyecek seçimler için Ardahan’da 69 bin 874 seçmenin oy kullanacağı toplamda 357 sandık kurulurken, oy kullanma işlemleri 08.00-17.00 saatleri diliminde uygulanacak.