Ardahan Belediyesi kavurma fabrikasının ilk üretimi olan kavurmalar depremzedelere gönderildi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren deprem bölgesi için seferber olan Ardahan Belediyesi, depremzede vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Ardahan Belediyesi tarafından kurulan ve üretime başlayan kavurma fabrikasında ilk üretim olan 1 ton kavurma, Osmaniye’deki depremzedelere gönderildi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ardahan Belediyesi olarak birlikte kurduğumuz kavurma fabrikasında ürettiğimiz ilk ürünleri bugün itibarıyla 1 ton Ardahan kavurmasını afetzedelerimize Osmaniye’ye gönderiyoruz. 500 kilogram kavurmayı da AFAD’a teslim edeceğiz" dedi.

Ardahan Belediyesi ile Osmaniye’yi kardeş kent ilan ettiklerini ifade eden Başkan Demir, "Depremin ilk gününden itibaren Ardahan Belediyesi öncülüğünde, Ardahan ve Ardahanlılar olarak elimizden gelen ne varsa bölgeye yardımda bulunmaya çalıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ardahan Belediyesi ilk defa bir kavurma tesisi oluşturdu. Ürünlerimizi yaptık, satış mağazamızı hazırladık. Fakat biz Ardahanlılar olarak yardımlaşmayı, dayanışmayı, sevgiyi ve acıyı paylaşmayı iyi biliriz. Onun için de bu kavurmalarımızı, Ardahan kavurmasını ürettiğimiz ilk ürünlerimizi satışa ya da Ardahan’da tüketmek yerine afet bölgesindeki depremzede kardeşlerimize göndermeyi Belediye meclis üyelerimizle birlikte Ardahanlılar olarak uygun gördük. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer ve Ardahan Belediyesi olarak birlikte kurduğumuz bu kavurma fabrikasında ürettiğimiz ilk ürünleri bugün itibarıyla 1 ton Ardahan kavurmasını afetzedelerimize Osmaniye’ye gönderiyoruz. 500 kilogram kavurmayı da AFAD’a teslim edeceğiz. AFAD isterse Ardahan’ımızda konuk olan afetzedelere verebilir, isterse bölgeye gönderebilir.

Biz ilk sevkiyatımızı Osmaniye’ye gönderiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ardahan Belediyesi Osmaniye’yi kardeş kent ilan ederek deprem yaraları sarılıncaya kadar Artvin’de dahil olmak üzere bu üç il Osmaniyeli kardeşlerimizin yanında olacak. Kaç yıl sürerse bu acıyı dininceye kadar. Şu anda orada İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ardahan Belediyesi ve Artvin Belediyesi gerekli ekipmanıyla, gerekli çalışmalarıyla, çadır kentleri ile yemekhaneleri ile aşevleri ile Osmaniye’de şu anda çalışmalarına devam ediyor. Biz de depremin ilk gününde olduğu gibi bugün de ilk sevkiyatımızı gönderiyoruz, yaralarını acılarını paylaşıyoruz" diye konuştu.