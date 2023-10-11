Ardahan’da "Ata Tohum Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması" ve "Güzlük Ekim Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması" Projeleri kapsamında 431 üreticiye 215 ton tritikale ve kavılca tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından tarımın geliştirilmesi amacıyla uygulanan projeler kapsamında Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünde program düzenlendi. Programda konuşan Vali Hayrettin Çiçek, tritikale ve kavılca tohumu desteğinin üretim için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Vali Çiçek, Daha önceki görev yaptığım yerlerde de tritikalenin üreticiye ciddi katkısını gördüm" diyen Çiçek, "Devletimizin çiftçimize desteği durmaksınız sürecek. Bazı projelerimizin hayata geçmesiyle ve Ardahan platosunun suya yavuşmasıyla çiftçimiz daha fazla ürün elde etmiş olacak. Çok daha karlı ve nitelikli hale geçecek tarım ve hayvancılık. Ardahan bu konuda istikbali açık. Ardahan’ın lokomotifi tarım, hayvancılık ve arıcılık olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda üreticilere tohum dağıtımı yapıldı.