Ardahan il Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, "Ülke genelinde ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısı 5 milyonun üzerine çıkarken, Ardahan’da da bu rakam 1829’u buldu" dedi.

Ardahan il Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, "Ülke genelinde ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısı 5 milyonun üzerine çıkarken, Ardahan’da da bu rakam 1829’u buldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitime sosyal destekleri kesintisiz devam ediyor. Tüm okul öncesi öğrencilerine bugünden itibaren ücretsiz yemek verilmeye başlandı. Ülke genelinde 5 milyon öğrenci ücretsiz yemekten faydalanıyor. Çocuklar için hazırlanan sağlıklı ve dengeli öğünler Ardahan’da 1829 okul öncesi öğrenciye ulaştırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Ardahan Merkez İnönü İlkokulu ana sınıfını ziyaret ederek öğrencilerin beslenme saatlerine misafir oldu. Bulut ve Şube Müdürü Gökhan Soner Aydın, Milli Eğitim Bakanlığının her kademedeki öğrencilere sosyal desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Sağlıklı beslenmenin çocukların gelişim, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin verimli geçmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Bulut, ’’Ardahan ve ilçelerinde toplam 1829 okul öncesi öğrencimiz bugünden itibaren ücretsiz yemek hizmetinden faydalanacak’’ dedi.