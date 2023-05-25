Ardahan’da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla, kente özgü yiyeceklerinin hazırlandığı ve sunulduğu çeşitli etkinlikler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Ardahan Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda bir otelde “Ardahan Yöresel Kahvaltı” tanıtım programı düzenlendi.

Etkinlikte, kente özgü, maviş, kete, kaşar peyniri, çeçil peynir, tel peynir, balı ve benzeri yöresel ürünler yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası’nın geçen yıl kutlanmaya başlandığına söyledi.

"Türk Mutfağı dünyada önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir" diyen Dede, şunları kaydetti:

"En önemli özelliği sağlıklı olması. Ayrıca israfı hemen hemen hiç olmayan bir mutfak kültürüne sahip olmamızdır. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı beslenme ile mümkündür. Bizim kültürümüz, yiyecek ve içeceklerimiz en sağlıklı besinler içindedir. Geleneksel beslenmenin insan sağlığı üzerinde oldukça olumlu etkilerinden bahseder uzmanlarımız. Geleneksel benlenme tarzımızı, yiyecek ve içeceklerimizi önemsememiz lazım. Sağlıksız gıdalara karşı, sağlıklı kendi kültürümüze ait yiyecek ve içeceklerin önemi her geçen gün artmaktadır."

Özgü yiyeceklerinin tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dede, "Ayrıca geri dönüşüm açısından yine en çevreci ve en israfsız mutfaktır bizim mutfağımız. Kalan ekmekten, ekmek aşı yapar. Kalan pilavdan farklı farklı yiyecekler üretir. Kendi doğallığı içinde israfsız bir mutfaktır. En az hamburger kadar kıymetli olmalı ketelerimiz. En az pizza kadar değer görmeli kaymaklı gevreklerimiz. En az sağlıksız gazlı içecekler kadar önem görmeli kendi içeceklerimiz. Ayranımız, şerbetlerimiz, hoşaflarımız. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor kendi kültürümüze kendi değerlerimize, yiyecek ve içeceklerimize, geleceğimiz, çocuklarımız için bir kere daha sahip çıkmaya davet ediyoruz." diye konuştu.