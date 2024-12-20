Ardahan’da terör propagandası yapan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ardahan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 1 şahsa yönelik operasyon düzenledi.
Sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli O.M. kaldığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
O.M. isimli şahıs Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: iha