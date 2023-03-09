Ardahan’da kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi nedeniyle evlerin camları buz tuttu, çeşmeler dondu.

Ardahan’da kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi nedeniyle evlerin camları buz tuttu, çeşmeler dondu.

Ardahan’da kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 6,6 dereceyle Göle ilçesinde kaydedildi. Soğuklar nedeniyle camlar buzla kaplandı, çeşmeler dondu.

Sanayi esnafından İsmail Kahya, Mart ayı olmasına rağmen soğukların devam ettiğini belirterek, ’’Soğuklar devam ediyor. Esnaf sıkıntılı; çünkü doğalgaz fiyatları çok yüksek, elektrik fiyatları iki katına çıktı, maliyetler yüksek ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu bölgeye pozitif ayrımcılık yapılmalı. Yoksa yok olup gideceğiz’’ dedi.