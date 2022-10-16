Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi’nde 5 yılda 8 bin hayvan tedavi edildi

Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi’nde 5 yılda 8 bin hayvan tedavi edildi

Yoğun sis, kentin yüksek kesimleriyle Ardahan ovası çevresinde etkisini gösterdi. Yer yer görüş mesafesini düşüren sis ulaşımda aksaklığa neden olmadı. Özellikle Ardahan ovası ile Çamlıçatak ormanlık mevkiinde yoğun olarak gözlenen sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Ardahan’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Şehir sis bulutu altında kaldı.

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