Ardahan ve ilçeleri Sibirya soğuklarına teslim oldu. Göle sıfırın altında 19 derece ile Ardahan’ın en soğuk ilçesi oldu.

Ardahan’da Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçları kırağı kapladı. Dondurucu soğukla birlikte Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ölçüldü. İlçe genelinde sis de etkili oldu.

Hayati Demir, ’’Ardahan şu anda en soğuk günlerini yaşıyor. Ne yazık ki her sabah araçlar çalışmıyor. Ağaçlar dahi donuyor’’ dedi. Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu: "Ardahan merkez eksi 10, Göle eksi 19, Hanak eksi 12, Çıldır eksi 12, Damal eksi 9, Posof eksi 5."