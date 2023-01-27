Ardahan’da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Ardahan’da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan’da araçlar çalışmadı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı. Ardahan’da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 23,6 dereceye düştü. Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, araçlar çalışmadı. Vatandaşlar otomobillerini başka araçların akülerinden takviye yaparak çalıştırabiliyor.

Aracı çalışmayan Erkan Yıldız, ’’Soğuklardan dolayı her sabah araçları ancak takviye yaptırarak çalıştırıyoruz. Gece saatlerinde eksi 30 dereceyi bulan soğukların ardından araçlarımız donuyor. Maalesef mağduruz. Her sabah bu çileyi çekiyor ve çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz’’ dedi.