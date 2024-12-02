Ardahan ve ilçeleri Sibirya soğuklarına teslim oldu. Göle sıfırın altında 22 derece ile Ardahan’ın en soğuk ilçesi oldu.

Ardahan’da Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçları kırağı kapladı. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Dondurucu soğukla birlikte Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ölçüldü.

Dondurucu soğukların başladığını söyleyen Fikret Ocak, ’’Soğukla mücadelemiz başladı. Şu anda gördüğünüz gibi çatılarda buz sarkıtları oluştu. Artık bahara kadar mücadelemiz devam edecek’’ dedi.

Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu: "Ardahan merkez eksi 13, Göle eksi 22, Hanak eksi 18, Çıldır eksi 18, Damal eksi 17, Posof eksi 12".