Ardahan Valiliğince, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Programda, şehit yakınları ve gazilerle birlikte iftar açan Vali Hüseyin Öner, misafirleriyle sohbet edip, ramazan ayını tebrik etti. Samimi bir ortamda geçen iftar programında konuşan Vali Öner, "Ramazan vesilesiyle sizinle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bir araya getiren, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren manevi atmosferdir ramazan. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını ortaya koyan şehitlerin yakınları ve gazilerimizle birlikte olmanın bir kez daha mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ilimizin yöneticileri olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimizle ramazan ayında iftarımızı paylaşmak istedik. Şehit aileleri, bizlere şehitlerimizin emanetidir. Onların her türlü sıkıntıları bizlerin sıkıntısı, her türlü sevinçleri bizlerin sevinçleridir. Ben, iftar programımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Öner, bu yıl ramazanı Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı hüzünlü karşıladıklarını belirterek, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ancak bu büyük depremin ardından çok güzel bir dayanışma örneğini sergiledik. Bu tür olaylarda dayanışma göstermek, bizim insanımızın en büyük hasletlerinden biridir. Depremde yardımlaşmayı, dayanışmayı en üst düzeyde sergiledik. Bu özelliklerimizi yaşattığımız müddetçe zor zamanların hep üstesinden geliriz inşallah." diye konuştu.

Programa Vali Öner’in yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Naciye Görmez, Vali Yardımcıları Şahin Demir, Mehmet Fatih Kılıç ve Mehmet Burak Eski, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ertaç Baki, Özel Kalem Müdürü İbrahim Güllüdağ, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.