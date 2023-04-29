Ardahan’da 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili kentte Vali Vekili Şahin Demir Başkanlığında “Seçim güvenliği” toplantısı yapıldı.

Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesine yönelik alınacak olan tedbirler ile seçim süreci konusunda değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda güvenlikle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, İlçe Kaymakamları, İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanları, kolluk birimleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.