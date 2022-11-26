Ardahan’da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu uzman jandarma rütbeli Kürşat Kara (45) yaşamını yitirdi.

Ardahan’da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu uzman jandarma rütbeli Kürşat Kara (45) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün sabaha karşı Hanak mesire alanı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Hanak mesire alanında bir otomobilin şarampole yuvarlandığı yönünde ihbar gelmesine üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler, takla atarak şarampole yuvarlandığı tespit edilen otomobilde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kazada hayatını kaybeden kişinin Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik bürosunda görevli 2 çocuk babası uzman jandarma Kürşat Kara olduğu belirlendi.

Uzman Jandarma Kürşat Kara’nın Aksaraylı olduğu, yapılacak otopsinin ardından cenazesinin memleketine gönderileceği öğrenildi.