Denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlüler, ara tatilde Hanak ilçesindeki 1 okulda temizlik bakım onarım çalışması yaptı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde, kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma yükümlülüklerini yerine getiren hükümlüler, okulda temizlik çalışması yaptı. Ardahan İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında okulların tatile girmesiyle, Hanak Şehit Caner Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesinde temizlik programı düzenlendi. Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kamu yararına ücretsiz çalışması olan yükümlüler, okulun sınıf, koridor, lavabo ve bahçe gibi alanlarında detaylı temizlik ve bakım gerektiren noktalarda da bakım çalışması gerçekleştirdi.

Okul idaresi, yapılan çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.