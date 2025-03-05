Ardahan Fen Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Bağımlılıkla mücadele ve farkındalık’ eğitimleri verildi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında, Ardahan Fen Lisesi Yeşilay Kulübü’nün öncülüğünde bağımlılıkla mücadele etkinliği düzenlendi. Eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, bağımlılığın fiziksel ve psikolojik etkileri, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerine önemli bilgiler paylaşıldı. Öğrenciler, bağımlılıkla mücadelede farkındalık kazanırken merak ettikleri soruları da uzmanlara yöneltme fırsatı buldular.

Ardahan Fen Lisesi Müdürü Aşkın Hüseyinoğlu, Ardahan Yeşilay Şubesi Başkanı Tolgay Gökdemir ile Ardahan Yeşilay Şubesi Eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik için teşekkür etti.

Hüseyinoğlu, Ardahan Fen Lisesi ailesi olarak sağlıklı ve bilinçli bir nesil için Yeşilay’ın çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.